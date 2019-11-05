В Самарской области пенсионер-лихач на Kia вылетел с дороги в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-05T13:00:01+03:00

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В Самарской полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в понедельник, 4 ноября, в 7:20 в Красноярском районе. Там 68-летний пенсионер вылетел с трассы М-5 "Урал" в кювет.

- Водитель автомобиля Kia ехал со стороны Самары в направлении Уфы. По предварительной версии, в пути следования он превысил скорость, съехал в кювет и перевернулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пенсионер получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой. По данным сотрудников ГИБДД, автомобилист был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU