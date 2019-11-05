Какие дороги перекроют в Самаре и как поедет транспорт в день Парада Памяти 7 ноября 2019

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-05T14:06:22+03:00

Публикуем список дорог в Самаре, которые 6 и 7 ноября будут закрыты для движения

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В Самаре на этой неделе будут два дня перекрывать дороги возле площади имени В.В. Куйбышева. Это связано с проведением там 6 ноября репетиции военного парада, а 7 ноября самого Парада Памяти. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, с 6:00 до 15:00 7 ноября проезд будет закрыт по улице Вилоновской от Галактионовской до Максима Горького, по улице Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской, по улице Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской, по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, по улице Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева, по улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, по улице Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Маяковского. Также на этих участках улиц с 8:00 6 ноября до 15:00 7 ноября запретят остановку и стоянку транспорта.

С 14:00 до 18:00 6 ноября нельзя будет проехать по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе, по улице Фрунзе от Вилоновской до Шостаковича, по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.

Кроме того, изменения коснутся и схем движения общественного транспорта. С 14:00 до 18:00 6 ноября будут курсировать в объезд автобусы № 24, 92, 297, а с 6:00 до 15:00 7 ноября — автобусы № 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.

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ИСТОЧНИК KP.RU