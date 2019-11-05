В Самарской области преподавательницу колледжа осудили за попытку обмануть студента с дипломной работой
Женщина обещала написать работу за 12 тысяч рублей
Суд назначил женщине крупный штрафФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти суд вынес приговор преподавательнице политехнического колледжа Елене Светличной. Ее признали виновной в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- Установлено, что в 2018 году женщина получила от студента 12 тысяч рублей. За эти деньги она обещала написать за него дипломную работу. Также деньги предназначались за последующую защиту работы, - рассказали правоохранители.
Суд назначил Елене Светличной штраф. Она должна будет заплатить в доход государства 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU