"А вот в люк лезть не надо": доморощенный акробат позабавил пассажиров самарского трамвая

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-05T20:48:28+03:00

Парень решил продемонстрировать как легко отжимается даже на двух пальцах

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Курьезным видео поделились в социальных сетях горожане. В одном из самарских трамваев молодой человек устроил настоящий акробатический утренник. Парень сначала отжимался на трех пальцах, потом на двух, затем начал вертеться на поручнях. После всего этого доморощенный акробат попытался вылезти через люк на крышу.

Пассажирам выступление понравилось. За кадром мужские голоса поддерживают "спортсмена" и восхищаются его достижениями.

А вот кондуктор развлечения пассажира не одобрил, особенно когда он полез на крышу через люк. В самом деле, это слишком опасно, ведь мужчина мог бы дотронуться до токоприемника и погибнуть.

Стоит отметить, что к чудаку доброжелательно отнеслись не все комментаторы. Кто-то предположил, что у парня "не все дома" или он употребил некие запрещенные вещества. Другие же сетуют на осеннее обострение.

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Акробат в самарском трамвае.26.10.2019, вечер субботы, 24 трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU