2019-11-06T10:05:13+03:00
Происшествия

В Самаре автомобилистка нарушила ПДД и отправила «Шевроле» в столб

Водителю иномарки теперь придется несколько дней провести в больнице
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло во вторник, 5 ноября, на пересечении улиц Краснодонской и Вольской. Там примерно в 13:20 столкнулись Hyundai Tucson и Chevrolet. По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировала 38-летняя женщина, которая управляла первой иномаркой.

- Автомобилистка двигалась по улице Краснодонской в направлении улицы Свободы. Напротив дома № 113 по улице Вольской она не пропустила «Шевроле» под управлением 48-летнего водителя, который ехал по главной дороге. После удара «Шевроле» отбросило на световую опору, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал водитель автомобиля «Шевроле». Его доставили в больницу с травмой головы. Медики приняли решение госпитализировать мужчину в нейрохирургическое отделение.

Автомобилистка не пропустила "Шевроле", который ехал по главной дороге Фото: Instagram.com

Автомобилистка не пропустила "Шевроле", который ехал по главной дорогеФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сызрани мужчина познакомился в кафе с уголовником и остался без телефонов и банковских карт
На подъезде к Самаре водитель фургона сбил пешехода на темной дороге: мужчина скончался в больнице
В Самарскую область пришла аномально теплая погода
«Настоящий лидер»: в Самаре назвали имя победителя конкурса «Студент года 2019»
В Тольятти магазинный вор устроил игру в прятки с сотрудниками Росгвардии
Умер актер самарского драмтеатра, снимавшийся в "Улицах разбитых фонарей"
В Самаре 6 ноября на площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти
В Тольятти пенсионера сбила собственная машина
Хоккейная «Лада» дома обыграла «Звезду» в матче ВХЛ
Год театра продолжается: Куйбышевский НПЗ подарил маленьким самарцам кукольный спектакль
В селе Дубовый Умет на площади 200 кв.м полыхал частный дом
Жена самарского олигарха в откровенной рубашке призналась в любви к спагетти
Из Самары за границу "утекли" 187 миллионов рублей