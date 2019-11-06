В Самаре автомобилистка нарушила ПДД и отправила «Шевроле» в столб

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-06T10:05:13+03:00

Водителю иномарки теперь придется несколько дней провести в больнице

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло во вторник, 5 ноября, на пересечении улиц Краснодонской и Вольской. Там примерно в 13:20 столкнулись Hyundai Tucson и Chevrolet. По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировала 38-летняя женщина, которая управляла первой иномаркой.

- Автомобилистка двигалась по улице Краснодонской в направлении улицы Свободы. Напротив дома № 113 по улице Вольской она не пропустила «Шевроле» под управлением 48-летнего водителя, который ехал по главной дороге. После удара «Шевроле» отбросило на световую опору, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал водитель автомобиля «Шевроле». Его доставили в больницу с травмой головы. Медики приняли решение госпитализировать мужчину в нейрохирургическое отделение.

Автомобилистка не пропустила "Шевроле", который ехал по главной дорогеФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU