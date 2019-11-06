«Настоящий лидер»: в Самаре назвали имя победителя конкурса «Студент года 2019»

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-06T10:16:12+03:00

В этом году им стал студент Самарского энергетического колледжа

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В Самаре подвели итоги регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования «Студент года 2019». В этом году жюри прошлось рассмотреть 504 заявок, всего в конкурсе участвовали студенты 78 вузов и ссузов.

В торжественной церемонии награждения участвовали первые лица области, известные спортсмены и общественниками, деятели культуры и политики. Приветствовал молодых и амбициозных участников конкурса губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что церемония вручения премий важна для каждого студента, и для всего региона в целом.

- Я очень рад, что в этом году самая популярная номинация – волонтерская. Спасибо вам за то, что именно волонтеры уже сегодня, а не в отдаленной перспективе, помогают людям, которые в этой помощи нуждаются, – подчеркнул глава области. В номинацию «Доброволец года» было подано наибольшее число заявок – 105.

Дмитрий Азаров назвал имя обладателя Гран-при конкурса «Студент года 2019» и звания «лучший». Им стал студент Самарского энергетического колледжа Антон Уваров. Он же – победитель одной из десяти номинаций – «Студенческий лидер ссуза». Антон Уваров принимает активное участие в жизни своего ссуза, города и области. Его встретили бурными овациями, а ведущие отметили, что так встречают настоящего лидера.

- Спасибо вам большое за все, что вы делаете для молодежи для молодежи нашей области, - обратился Антон Уваров к главе области. - Я много ездил на форумы, общался с людьми из разных регионов России и могу сказать с уверенностью: мы действительно впереди планеты всей. Отдельные слова благодарности – преподавателям и всем студентам Самарского энергетического колледжа за помощь и поддержку.

Фото группы "Студент года" (vk.com/studentgoda63)

Справка КП:

Победителем в номинации «Интеллект года» стала студентка СамГТУ Диёра Пирова.

В номинации «Молодым профессионалом» победила Виолетта Чихаева из Самарского техникума кулинарного искусства.

«Старостой года» стала Полина Каплун из Самарского торгово-экономического колледжа.

В номинации «Студенческий лидер» жюри выбрали победителем Светлану Стиханову из СамГУПСа.

Звания «Доброволец года» получил студент СГЭУ Магамед Махмудов.

В номинации «Студенческая творческая личность» победили Дарья Назаркина из медицинского университета и Даниил Фурман из Самарского музыкального училища им. Д.Г.Шаталова.

В номинации «Спортсмен года» победила студентка Самарского университета Алёна Никифорова и Юлия Турутина из училища олимпийского резерва Самары.

Тех, кому всего немного не хватило для победы, наградили за верность выбранному пути.

ИСТОЧНИК KP.RU