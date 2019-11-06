На подъезде к Самаре водитель фургона сбил пешехода на темной дороге: мужчина скончался в больнице

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-06T10:43:30+03:00

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Во вторник, 5 ноября, на подъезде к Самаре произошло смертельное ДТП. Там примерно в 4:20 под колеса грузовика с номерами Нижегородской области угодил 51-летний мужчина.

- 51-летний автомобилист двигался со стороны Уфы в направлении Самары. Он наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу в темной одежде на неосвещенном участке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил тяжелые травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Мужчина скончался. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU