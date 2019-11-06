В Сызрани мужчина познакомился в кафе с уголовником и остался без телефонов и банковских карт
В Сызрани 33-летний местный житель недавно стал жертвой нападения. Мужчина пострадал от рук своего случайного знакомого, с которым он проводил время в кафе.
- Мужчины распивали спиртные напитки в кафе, а потом они пошли через лесополосу в другое увеселительное заведение. В какой-то момент новый приятель начал избивать сызранца и требовать от него ценные вещи. В итоге мужчина отдал нападавшему два сотовых телефона и банковские карты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские задержали предполагаемого преступника — ранее судимого 48-летнего мужчину — возле одного из комиссионных магазинов, куда он хотел сдать похищенные гаджеты. Банковские карты злоумышленник уже успел выбросить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU