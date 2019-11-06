2019-11-06T14:33:19+03:00
Происшествия

Под Самарой легковушка столкнулась с фурой и вылетела в кювет: пострадали два человека

На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Днем в среду, 6 ноября, на трассе «СамараОренбург» в Волжском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Там в районе поселка Просвет столкнулись легковушка и фура.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они оказали помощь пострадавшим, а также опросили очевидцев ДТП. За медицинской помощью обратились два человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, легковушка пропорола бок прицепа фуры, а потом съехала в кювет. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

У фуры оказался разодран бок Фото: vk.com

У фуры оказался разодран бокФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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