Под Самарой легковушка столкнулась с фурой и вылетела в кювет: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-06T14:33:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в среду, 6 ноября, на трассе «Самара — Оренбург» в Волжском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Там в районе поселка Просвет столкнулись легковушка и фура.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они оказали помощь пострадавшим, а также опросили очевидцев ДТП. За медицинской помощью обратились два человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, легковушка пропорола бок прицепа фуры, а потом съехала в кювет. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

У фуры оказался разодран бокФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU