Угрожал убийством: в Чапаевске парня будут судить за изнасилование 14-летней девочки
В Чапаевске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодому человеку в ближайшее время придется ответить перед судом за изнасилование девочки-подростка.
- По версии следствия, летом 2019 года молодой человек, находясь на одной из улиц Чапаевска изнасиловал ранее незнакомую ему 14-летнюю девочку. Сделал он это под угрозой убийством, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Следователи собрали все необходимые доказательства и направили дело для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. После всех необходимых процедур дело передали на рассмотрение в Чапаевский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU