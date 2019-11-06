2019-11-06T16:08:54+03:00
Происшествия

Угрожал убийством: в Чапаевске парня будут судить за изнасилование 14-летней девочки

Молодой человек напал на подростка на одной из улиц города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователи передали уголовное дело на рассмотрение в судСледователи передали уголовное дело на рассмотрение в судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чапаевске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодому человеку в ближайшее время придется ответить перед судом за изнасилование девочки-подростка.

- По версии следствия, летом 2019 года молодой человек, находясь на одной из улиц Чапаевска изнасиловал ранее незнакомую ему 14-летнюю девочку. Сделал он это под угрозой убийством, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили дело для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. После всех необходимых процедур дело передали на рассмотрение в Чапаевский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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