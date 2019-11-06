"Миллионы на рельсы": к Крутым Ключам могут все-таки провести трамвайную линию

СЕГОДНЯ 21:00 2019-11-06T21:00:47+03:00

В городском бюджете заложили средства на проектирование территории под новую трамвайную ветку

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В городском бюджете Самары на 2020 заложили деньги на разработку проекта планировки территории под будущее строительство трамвайной линии от Крутых Ключей до стадиона «Самара Арена».

Ожидается, что эти работы обойдутся городской казне в 19,3 млн рублей – во всяком случае, именно такая сумма пока прописана в документе, но точную стоимость работ определят в результате торгов.

Новая трамвайная линия пройдет по территории Кировского и Красноглинского районов города. Когда ее предполагают строить – пока неизвестно, сейчас заканчивается оборудование правого поворота к стадиону с ул.Ташкентской.

ИСТОЧНИК KP.RU