Школу в микрорайоне «Новая Самара» могут достроить раньше срока - к 1 сентября 2020 года

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-07T08:58:07+03:00

По контракту застройщик должен закончить все работы в декабре следующего года

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В Красноглинском районе Самары продолжается строительство новой трехэтажной школы на 1200 мест. Учебное заведение возводят в микрорайоне «Новая Самара» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Здание строится блоками. На данный момент выполнено бетонирование фундамента, построены первые этажи всех секций. В одном из блоков строители уже начали делать перекрытие второго этажа, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, строительство школы стартовало в августе 2019 года. По контракту сдать объект должны в декабре 2020 года, но застройщик намерен закончить работы раньше. По его словам, стройка идет с опережением графика, что позволит детям, которые живут в микрорайоне и в поселке Мехзавод, начать учиться в новой школе уже 1 сентября следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU