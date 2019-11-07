В Самаре владелец коттеджа на 9-ой просеке оставил без холодной воды школу-интернат и своих соседей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-07T11:34:26+03:00

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В Самаре коммунальщики вновь нашли на своих сетях незаконные постройки. На 9-ой просеке прямо на водопроводных линиях хозяин одного из коттеджей возвел трехметровый забор.

- Недавно на 1 линии 9 просеки произошел технологический сбой на водоводе диаметром 300 мм. Специалисты отключили трубу и не дали воде затопить улицу. Без холодной воды остались несколько десятков коттеджей и школа-интернат, - сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

Проверка показала, что утечка идет из-под этого забора. Добраться до места повреждения аварийным бригадам так и не удалось - оказалось, что на водопроводной линии еще и находится капитальное строение. В итоге специалистам пришлось изменить схему водоснабжения. Они сделали несколько перемычек и переврезок. В первую очередь воду вернули в школу-интернат, а потом в остальные дома.

ИСТОЧНИК KP.RU