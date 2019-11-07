2019-11-07T11:34:26+03:00
Общество

В Самаре владелец коттеджа на 9-ой просеке оставил без холодной воды школу-интернат и своих соседей

Хозяин дома построил забор прямо на водопроводной линии
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
Изменить размер текста:

В Самаре коммунальщики вновь нашли на своих сетях незаконные постройки. На 9-ой просеке прямо на водопроводных линиях хозяин одного из коттеджей возвел трехметровый забор.

- Недавно на 1 линии 9 просеки произошел технологический сбой на водоводе диаметром 300 мм. Специалисты отключили трубу и не дали воде затопить улицу. Без холодной воды остались несколько десятков коттеджей и школа-интернат, - сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

Проверка показала, что утечка идет из-под этого забора. Добраться до места повреждения аварийным бригадам так и не удалось - оказалось, что на водопроводной линии еще и находится капитальное строение. В итоге специалистам пришлось изменить схему водоснабжения. Они сделали несколько перемычек и переврезок. В первую очередь воду вернули в школу-интернат, а потом в остальные дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кот-пилот, пегас и Зигзаг из «Утиных историй»: в ЦСК ВВС выбирают маскот
На улицы Самары возвращается троллейбус № 10
Между Сызранью и Бестужевкой закрыли паромную переправу
С заботой о людях. «АКОМ» установил бесплатную зарядную станцию в аэропорту Курумоч
В Самаре направят более 16 млн рублей на реконструкцию «Ракеты» и создание планетария
Дети есть - жилье будет: в Самарской области многодетному отцу дадут 2,7 млн рублей на квартиру
В Самарской области водитель на Lexus опрокинулся в кювет и попал в больницу
Волейбольная «Нова» уступила «Газпрому-Югре» в матче чемпионата России
В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда
На КуйбышевАзоте добились снижения расхода ресурсов
Забыли про квартиру и машины: самарских депутатов поймали на попытке скрыть свои доходы
Гандболистки «Лады» уступили «Ростов-Дону» в матче чемпионата России
В Самаре бизнесмен пугал чиновников ФСБшниками, чтобы получить с них денег
Самарские программы начнут транслировать по федеральному каналу ОТР
Как услуга автоследования поможет инвестору заработать на фондовом рынке?
В Сызрани выясняют, кто испортил воздух в городе
Неудачный обгон: женщина на Kia устроила ДТП с двумя фурами на трассе под Самарой
Антон, Тимофеев и Чернов не помогут «Крыльям Советов» в матче против «Спартака»
Видимость до 500 метров: дороги Самарской области заволокло туманом
Школу в микрорайоне «Новая Самара» могут достроить раньше срока - к 1 сентября 2020 года