В Самаре владелец коттеджа на 9-ой просеке оставил без холодной воды школу-интернат и своих соседей
В Самаре коммунальщики вновь нашли на своих сетях незаконные постройки. На 9-ой просеке прямо на водопроводных линиях хозяин одного из коттеджей возвел трехметровый забор.
- Недавно на 1 линии 9 просеки произошел технологический сбой на водоводе диаметром 300 мм. Специалисты отключили трубу и не дали воде затопить улицу. Без холодной воды остались несколько десятков коттеджей и школа-интернат, - сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".
Проверка показала, что утечка идет из-под этого забора. Добраться до места повреждения аварийным бригадам так и не удалось - оказалось, что на водопроводной линии еще и находится капитальное строение. В итоге специалистам пришлось изменить схему водоснабжения. Они сделали несколько перемычек и переврезок. В первую очередь воду вернули в школу-интернат, а потом в остальные дома.
ИСТОЧНИК KP.RU