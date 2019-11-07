На КуйбышевАзоте добились снижения расхода ресурсов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-07T12:00:04+03:00

За 9 месяцев 2019 года на производственное развитие предприятия было направлено 7,5 млрд рублей

На предприятии подвели итоги работы за девять месяцев 2019 года

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На одном из крупнейших предприятий Тольятти подвели итоги работы за девять месяцев 2019 года. Выручка в денежном выражении незначительно снизилась, что связано с изменением рыночной конъюнктуры. Но в целом 2019 год ознаменовался для организации реализацией крупных проектов. Так, сегодня на производственной площадке продолжают строить новый агрегат карбамида совместно с итальянским концерном Maire Tecnimont Group.

Завершается строительство и начаты пуско-наладочные работы на производстве сульфат-нитрат аммония и второй универсальной комплектной линии азотной кислоты. Продолжается реализация и других современных масштабных проектов.

В итоге, благодаря модернизации и реконструкции действующих производств, на предприятии смогли добиться значительного снижения потребления энергоресурсов и сырья. За девять месяцев этого года удалось использовать меньше на 0,7% природного газа, на 2,4% бензола, на 1% водорода, и теплоэнергии на 6,7%.

По-прежнему в центре внимания остаются вопросы экологии. Продолжается строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района г.о. Тольятти. Предприятие делает это за свет собственных средств. Проект включен в федеральную программу «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

За 9 месяцев 2019 года на производственное развитие предприятия было направлено 7,5 млрд рублей, а на ремонт и обновление оборудование – 1,6 млрд рублей. Всего в развитие компании в 2019 году будет инвестировано более 10 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU