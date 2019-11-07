В Самарской области водитель на Lexus опрокинулся в кювет и попал в больницу
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в среду, 6 ноября, на 3 км 440 м трассы «Самара — Оренбург» - Дмитриевка» в Нефтегорском районе. Там примерно в 13:15 улетел в кювет автомобиль Lexus LX570.
- За рулем иномарки находился 52-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны села Дмитриевка в направлении села Утевка, не справился с управлением и съехал в левый кювет. После этого автомобиль опрокинулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадал только водитель иномарки. Его с различными травмами госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU