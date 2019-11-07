В Новокуйбышевске уголовница украла у пенсионерки 117 тысяч рублей, подменив купюрами банка приколов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-07T14:14:49+03:00

Полицейские сейчас ищут пострадавших от рук воровки из Саратовской области Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Воровка оставила женщину без денег, когда та решила показать ей свои вязанные вещи [видео]

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В Самарской области полицейские задержали воровку, которая обокрала 83-летнюю жительницу Новокуйбышевска. Женщина стащила у пенсионерки 117 тысяч рублей, которые она долгое время копила.

- Полицейские выяснили, что злоумышленница подошла к пожилой женщине на улице и завела разговор. Она узнала, что пенсионерка вяжет теплые вещи и попросила показать их. После этого потерпевшая пригласила новую знакомую домой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленница согласилась купить товар. Когда пенсионерка доставала деньги, женщина увидела, где те хранятся. После этого она попросила хозяйку дома принести ей воды. В этот момент преступница подменила деньги купюрами банка приколов, а потом спокойно ушла.

Предполагаемой воровкой оказалась 54-летняя жительница Саратовской области. Задержали ее в Самаре. Насколько известно, женщина нигде не работает и ранее была судима. Сейчас она находится под стражей.

Полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к другим аналогичным преступлениям.Они просят всех, кто пострадал от рук этой женщины, сообщить об этом по телефонам: (846) 278-22-22, 278-22-23 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/742393" frameborder="0"></iframe> В Новокуйбышевске поймали мошенницу, обманувшую пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU