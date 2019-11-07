В Новокуйбышевске уголовница украла у пенсионерки 117 тысяч рублей, подменив купюрами банка приколов
В Самарской области полицейские задержали воровку, которая обокрала 83-летнюю жительницу Новокуйбышевска. Женщина стащила у пенсионерки 117 тысяч рублей, которые она долгое время копила.
- Полицейские выяснили, что злоумышленница подошла к пожилой женщине на улице и завела разговор. Она узнала, что пенсионерка вяжет теплые вещи и попросила показать их. После этого потерпевшая пригласила новую знакомую домой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Злоумышленница согласилась купить товар. Когда пенсионерка доставала деньги, женщина увидела, где те хранятся. После этого она попросила хозяйку дома принести ей воды. В этот момент преступница подменила деньги купюрами банка приколов, а потом спокойно ушла.
Предполагаемой воровкой оказалась 54-летняя жительница Саратовской области. Задержали ее в Самаре. Насколько известно, женщина нигде не работает и ранее была судима. Сейчас она находится под стражей.
Полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к другим аналогичным преступлениям.Они просят всех, кто пострадал от рук этой женщины, сообщить об этом по телефонам: (846) 278-22-22, 278-22-23 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).
В Новокуйбышевске поймали мошенницу, обманувшую пенсионерку.
ИСТОЧНИК KP.RU