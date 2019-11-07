2019-11-07T14:14:49+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске уголовница украла у пенсионерки 117 тысяч рублей, подменив купюрами банка приколов

Воровка оставила женщину без денег, когда та решила показать ей свои вязанные вещи [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Полицейские сейчас ищут пострадавших от рук воровки из Саратовской областиПолицейские сейчас ищут пострадавших от рук воровки из Саратовской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области полицейские задержали воровку, которая обокрала 83-летнюю жительницу Новокуйбышевска. Женщина стащила у пенсионерки 117 тысяч рублей, которые она долгое время копила.

- Полицейские выяснили, что злоумышленница подошла к пожилой женщине на улице и завела разговор. Она узнала, что пенсионерка вяжет теплые вещи и попросила показать их. После этого потерпевшая пригласила новую знакомую домой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленница согласилась купить товар. Когда пенсионерка доставала деньги, женщина увидела, где те хранятся. После этого она попросила хозяйку дома принести ей воды. В этот момент преступница подменила деньги купюрами банка приколов, а потом спокойно ушла.

Предполагаемой воровкой оказалась 54-летняя жительница Саратовской области. Задержали ее в Самаре. Насколько известно, женщина нигде не работает и ранее была судима. Сейчас она находится под стражей.

Полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к другим аналогичным преступлениям.Они просят всех, кто пострадал от рук этой женщины, сообщить об этом по телефонам: (846) 278-22-22, 278-22-23 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

В Новокуйбышевске поймали мошенницу, обманувшую пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улучшения в честь юбилея: АвтоВАЗ обновит линию сборки Lada Granta
В Самаре депутат, который мог подкупать экс-главу Фонда капремонта, предстанет перед судом
«Имитировал приступ эпилепсии»: в Самаре при получении взятки задержали налоговика
Появились фото с места убийства пенсионера у детского сада в Самаре
В Самаре в Крутых Ключах открыли мемориальную доску имени героя России Виталия Жалнина
От улицы Казачьей до границы Самары построят новую дорогу с путепроводом
«Лада» подписала вратаря из альметьевского «Нефтяника» Сергея Коробова
Роспотребнадзор начал проверку аквапарка "Виктория"
В Самаре на улице Ново-Садовой в районе «Современника» в 2021 году начнут строить путепровод
В Самаре на несколько дней закроют движение трамваев по улице Ташкентской
Самарский футболист крымской «Таврии» попал в больницу после стычки с соперником в подтрибунном помещении
В Самаре полдня не будут пускать транспорт на улицу Пионерскую
Глава Самары поручила дорожникам не затягивать сроки ремонта Заводского шоссе
У подъезда на проспекте Кирова в Самаре нашли труп зарезанного мужчины
В Самарской области рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома
В Самаре женщина зарезала свою подругу и вынесла ее труп на мороз
Кот-пилот, пегас и Зигзаг из «Утиных историй»: в ЦСК ВВС выбирают маскот