У подъезда на проспекте Кирова в Самаре нашли труп зарезанного мужчины

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-07T14:48:01+03:00

Сейчас следователи разбираются, что случилось с погибшим

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Страшную находку обнаружил житель Самары ночью 29 октября на проспекте Кирова. У подъезда своего дома № 273 он нашел труп 46-летнего мужчины.

- У погибшего эксперты зафиксировали ножевые ранения живота. Личность мужчины установлено. По показаниям некоторых его знакомых, он злоупотреблял спиртными напитками, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр и опрошены очевидцы. Сейчас проверку по факту случившегося проводят сотрудники следственных органов. Отрабатываются различные версии. Подозреваемых пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU