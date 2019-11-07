2019-11-07T20:49:58+03:00
Общество

У вас крыша и там и тут протекает: Общественники Самарской области проверили состояние кровли и пришли в ужас

Активисты ОНФ составили реестр текущих крыш и там уже 200 адресов
Евгения ВАСИНА
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А как у вас дела с крышей?А как у вас дела с крышей?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Я заселился в эту квартиру в прошлом году. Сделал ремонт, вскоре квартиру затопило. В этом году ситуация повторилась. Многочисленные обращения в управляющую компанию ни к чему ни привели, – рассказал Феликс Карапетян, житель дома №5 на улице Победы. И таких историй в Самаре предостаточно. Накануне активисты ОНФ проверили, насколько готова кровля домов к зиме. На основании собранных данных общественники составили реестр проблемных крыш. Сейчас в нем 200 адресов.

- Обращаюсь к управляющим компаниям! Зайдите в свои дома и посмотрите, наконец, в каком состоянии находятся кровли! Дома не готовы к зиме, - заявил глава регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.

К решению проблем с текущей кровлей подключился и Следственный комитет Самарской области.

- В СМИ появилась информация о том, что в Самаре в десятках многоквартирных домов протекает крыша. Одна из жительниц города сообщает, что проблемы начались в марте 2019 года, но, несмотря на многочисленные обращения жильцов, сотрудники муниципальных органов ремонт кровли не выполнили. Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту нарушения прав граждан незамедлительно организована доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены по Поручению Председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства, - заявили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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