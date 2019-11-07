В Самарской области ожидается мокрый дождь, местами снег

СЕГОДНЯ 22:20 2019-11-07T22:20:22+03:00

А вот выходные обещают быть без осадков

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В пятницу, 8 ноября, самарам лучше захватить с собой зонты, выходя и дома. Синоптики обещают осадки.

- Днем облачно. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман, налипание мокрого снега, - предупреждают сотрудники "Приволжского УГМС". - Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 5...7 °C.

Уже в ночь с пятницы на субботу погода начнет улучшаться. Ночью, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются небольшие, а местами умеренные в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует с северо-востока скоростью 6-11 м/с. Ожидаемая температура воздуха 0...-5 °C. Автомобилистам придется быть осторожным - на дорогах местами гололедица.

Днем в субботу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер сохранит тоже направление и скорость, а вот температура поднимется +1...+6 °C.

В воскресенье днем погода будет аналогичной.

ИСТОЧНИК KP.RU