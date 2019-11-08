В Самарской области Volkswagen влетел в бок ВАЗ-2114: водитель отечественной легковушки погиб

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-08T08:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в четверг, 7 ноября, на 1093 км 930 м трассы М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Там примерно в 17:55 столкнулись ВАЗ-21140 и Volkswagen Touareg.

- По версии полицейских, 23-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После это он столкнулся с иномаркой под управлением 62-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Volkswagen протаранил правый бок «четырнадцатой». Удар был очень сильный — отечественную легковушку смяло почти пополам. Водитель не выжил. Он скончался от полученных травм по дороге в больницу. В облГлавке отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают автомобилистов соблюдать ПДД.

Аварию спровоцировал водитель ВАЗаФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU