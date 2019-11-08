2019-11-08T08:50:15+03:00
Происшествия

В Самарской области Volkswagen влетел в бок ВАЗ-2114: водитель отечественной легковушки погиб

«Четырнадцатая» выехала на «встречку» и подставилась под удар
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отечественной легковушке смяло весь правый бокОтечественной легковушке смяло весь правый бокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в четверг, 7 ноября, на 1093 км 930 м трассы М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Там примерно в 17:55 столкнулись ВАЗ-21140 и Volkswagen Touareg.

- По версии полицейских, 23-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После это он столкнулся с иномаркой под управлением 62-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Volkswagen протаранил правый бок «четырнадцатой». Удар был очень сильный — отечественную легковушку смяло почти пополам. Водитель не выжил. Он скончался от полученных травм по дороге в больницу. В облГлавке отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают автомобилистов соблюдать ПДД.

Аварию спровоцировал водитель ВАЗа Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Аварию спровоцировал водитель ВАЗаФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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