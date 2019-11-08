2019-11-08T10:59:55+03:00
Происшествия

Двое сызранцев избили на ж/д путях мужчину и оставили его без одежды

Злоумышленники заприметили свою жертву в одном из пивных баров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Грабителям грозит до 7 лет лишения свободыГрабителям грозит до 7 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани транспортные полицейские раскрыли грабеж, который был совершен весной прошлого года в районе железнодорожной станции. Там двое мужчин напали на 45-летнего местного жителя.

- Установлено, что обвиняемые, находясь в пивном баре, решили ограбить еще одного посетителя заведения. Они дождались, когда тот пойдет в сторону дома, и в районе ж/д путей несколько раз ударили по спине. Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, злоумышленники сняли с него куртку, где находились личные вещи и деньги, а потом скрылись, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

В дальнейшем нападавших задержали и возбудили в отношении них уголовное дело по статье «Грабеж». Недавно его передали на рассмотрение в суд. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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