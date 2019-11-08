Опыт Самарской области по мониторингу показателей нацпроектов могут начать использовать по всей стране

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-08T13:09:43+03:00

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В пятницу, 8 ноября, в Самаре впервые прошло выездное заседание сразу двух комитетов Совета Федерации по международным делам и экономической политике, на котором обсуждались внешне-экономические связи региона. В мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

- Самарская область входит в десятку регионов РФ с самым высоким объемом ВРП, который составляет около 2% суммарного ВРП по всем субъектам страны. А значит, наш вклад в общее дело должен быть еще более заметным, чем у многих других. Мы здесь чувствуем свою ответственность, - подчеркнул глава региона.

В ходе работы комитетов было отмечено, что сейчас есть некоторые проблемы с реализацией национальных проектов, которые мешают росту экономики регионов. В связи с этим Дмитрий Азаров предложил коллегам изучить опыт Самарской области в этой сфере. В регионе разработали систему мониторинга показателей нацпроектов. Она уже получила много положительных оценок и в дальнейшем может лечь в основу создания системы мониторинга за ходом реализации нацпроектов в РФ. В скором времени члены комитета СовФеда намерены обсудить разработку Самарской области с профильными федеральными министерствами.

ИСТОЧНИК KP.RU