В Самарской области пенсионер на Renault «уложил» на бок УАЗ «Патрит»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-08T13:33:47+03:00

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Полицейские проводят проверку по факту аварии, которая произошла утром в четверг, 7 ноября, в Богатовском районе. Там в 11:00 столкнулись «Рено» и УАЗ «Патриот». По версии полицейских, ДТП спровоцировал пожилой водитель иномарки.

- 77-летний мужчина, двигаясь на автомобиле «Рено» со стороны села Богатое в направлении Нефтегорска, не занял соответствующее крайнее положение для поворота направо и столкнулся с УАЗом под управлением 38-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После удара «Патриот» опрокинулся на правый бок. Его водителю понадобилась помощь медиков. После осмотра мужчине назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU