2019-11-08T14:00:21+03:00
Общество

Депутаты думы Самары предложили губернатору увеличить в 2020 году тарифы на ЖКХ на 6,8%

При этом правительство РФ рекомендовало региону установить совсем другой индекс
Анастасия ФИЛАТОВА
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Повысить плату за ЖКХ планируется с 1 июля 2020 годаПовысить плату за ЖКХ планируется с 1 июля 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутаты думы Самары обратились к губернатору региона с просьбой установить новый предельный (максимальный) индекс измерения платы за коммунальные услуги. Они предложили увеличить его с 1 июля 2020 года до 6,8%.

- Индекс в размере 6,8% определен без учета планируемого внедрения в 2020 году на территории Самары новой модели рынка тепловой энергии («ценовые зоны теплоснабжения»), - говорится в обращении депутатов к губернатору, опубликованном на сайте гордумы.

Отметим, что 29 октября правительство РФ утвердило для Самарской области другой средний индекс изменения тарифов по ЖКХ. Согласно документу, в первом полугодии 2020 года повышения тарифов не предусмотрено, а во втором индекс определили в 3,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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