В Самаре на пересечении Арцыбушевской и Гончарова запретили остановку транспорта
В Самаре появились новые дорожные знаки в районе пересечения улицы Арцыбушевской и переулка Гончарова. Сотрудники «Дорсигнала» по заданию департамента транспорта установили там знаки «Остановка запрещена».
- Таблички «работает эвакуатор» временно зачехлили, чтобы не забрали ранее оставленные на пересечении Арцыбушевской и переулка Гончарова автомобили, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».
Также на этом перекрестке планируется установить знаки приоритета. Как отметили в компании, соответствующие работы будут проведены после того, как поступит задание от департамента городского хозяйства и экологии.
ИСТОЧНИК KP.RU