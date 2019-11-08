В Самаре на пересечении Арцыбушевской и Гончарова запретили остановку транспорта

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-08T14:18:16+03:00

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В Самаре появились новые дорожные знаки в районе пересечения улицы Арцыбушевской и переулка Гончарова. Сотрудники «Дорсигнала» по заданию департамента транспорта установили там знаки «Остановка запрещена».

- Таблички «работает эвакуатор» временно зачехлили, чтобы не забрали ранее оставленные на пересечении Арцыбушевской и переулка Гончарова автомобили, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».

Также на этом перекрестке планируется установить знаки приоритета. Как отметили в компании, соответствующие работы будут проведены после того, как поступит задание от департамента городского хозяйства и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU