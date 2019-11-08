Лидер группы «Звери» приехал в Сызрань и пошел искать ледовый дворец

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-08T14:46:14+03:00

Роман Билык решил потратить время до концерта на знакомство с городом

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В пятницу, 8 ноября, в Сызрани пройдет концерт группы «Звери». Музыканты уже приехали в город и решили использовать оставшееся до выступления время на знакомство с местными достопримечательностями. Так, в инстаграме «Зверей» появились фотографии с прогулки лидера группы Романа Билыка по улицам Сызрани.

- Мы пошли искать ледовый дворец спорта «Сызрань-Арена». Встречаемся там сегодня вечером, - написали музыканты на своей странице в соцсети.

Музыканты коротают время до концерта прогулкой по городуФото: Instagram.com

Артистов можно было заметить в районе речного порта, около Сызранского кремля и у здания почты. Фронтмен группы даже сфотографировался с самим собой — афиши с его фото украшают несколько стендов в городе. Судя по фото, фанаты пока не прознали, что музыканты просто так прогуливаются по Сызрани. Поклонники не спешили осаждать Романа Билыка с просьбами дать автограф или сделать совместное фото.

ИСТОЧНИК KP.RU