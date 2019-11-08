Самарские таможенники нашли на рынке в Оренбурге более 400 кг карантинных груш

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-08T15:18:27+03:00

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Самарские таможенники продолжают находить в Оренбурге санкционные товары. Недавно они обнаружили на складе одного из рынков города 403 кг польских груш.

- Проверка показала, что на данные фрукты нет фитосанитарных и товаросопроводительных документов. Кроме того, оказалось, что эта продукция была произведена в Польше. Сведения об этом были указаны на упаковке груш, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

По закону товары из Польши запрещены к ввозу на территорию РФ, поэтому таможенники забрали с рынка все подкарантинные груши, а это — 31 ящик. Фрукты направили в управление Россельхознадзора по Оренбургской области.

ИСТОЧНИК KP.RU