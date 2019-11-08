2019-11-08T15:56:30+03:00
Общество

Самарские должники за свет в октябре получили более 1000 СМС с предупреждениями

После получения человеком такого сообщения, поставщик может отключить свет, если долг по-прежнему не погашен
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Общий долг самарцев, получивших телефонные уведомления об ограничении подачи электроэнергии, составил более 21 млн. руб.Общий долг самарцев, получивших телефонные уведомления об ограничении подачи электроэнергии, составил более 21 млн. руб.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 1000 СМС получили самарские должники, которые не оплачивают счета за свет на протяжении долгого времени. Их рассылает гарантирующий поставщик АО «СамГЭС», и это последнее предупреждение, при непогашении долга свет просто отключат.

- Согласно изменениям законодательства с 24.05.2017 г. получение уведомления в такой форме является достаточным предупреждением, и в случае непогашения задолженности в течение 20 дней с момента получения уведомления подача электроэнергии неплательщику ограничивается, - объяснили в компании.

Общий долг самарцев, получивших телефонные уведомления об ограничении подачи электроэнергии, составил более 21 млн. рублей. На начало ноября потребители, получившие тревожные СМС, оплатили более половины долга за потребленные энергоресурсы. Тех же неплательщиков, которые проигнорировали своевременную оплату электроэнергии, ожидает ограничение предоставления коммунальной услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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