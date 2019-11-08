В Самарской области в нескольких населенных пунктах ввели карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-08T16:24:14+03:00

Карантин по бешенству будет действовать до 8 января 2020 года Фото: Архив "КП"

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В трех районах Самарской области ввели карантин. Неблагоприятными по бешенству животных признали сельские поселения в Борском, Клявлинском и Кинельском районах. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.

Так, карантин установили в селе Борское, в границах поселка Горелый Колок сельского поселения Клявлино, в границах ж/д станции Клявлино и в границах села Преображенка сельского поселения Сколково. Действовать он будет с 8 ноября 2019 года по 8 января 2020 года.

Отметим, что в этот период жителям данных поселений нельзя будет продавать животных, вывозить их в другие районы, а также проводить выставки кошек и собак.

ИСТОЧНИК KP.RU