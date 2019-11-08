2019-11-08T16:24:14+03:00
Общество

В Самарской области в нескольких населенных пунктах ввели карантин по бешенству

Под ограничения попали села в Борском, Клявлинском и Кинельском районах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Карантин по бешенству будет действовать до 8 января 2020 годаКарантин по бешенству будет действовать до 8 января 2020 годаФото: Архив "КП"
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В трех районах Самарской области ввели карантин. Неблагоприятными по бешенству животных признали сельские поселения в Борском, Клявлинском и Кинельском районах. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.

Так, карантин установили в селе Борское, в границах поселка Горелый Колок сельского поселения Клявлино, в границах ж/д станции Клявлино и в границах села Преображенка сельского поселения Сколково. Действовать он будет с 8 ноября 2019 года по 8 января 2020 года.

Отметим, что в этот период жителям данных поселений нельзя будет продавать животных, вывозить их в другие районы, а также проводить выставки кошек и собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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