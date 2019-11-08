Воде не место в газопроводе: восемь жителей Самарской области в октябре «попались» на самовольной установке газовых колонок

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-08T16:39:57+03:00

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Сотрудники единой диспетчерской службы ООО «СВГК» в Самарской области в октябре 2019 года зафиксировали восемь обращений, когда жители дома оставались без газа, а в во внутридомовом газопроводе была обнаружена вода. Такие проблемы случались в Самаре, Тольятти, Отрадном, других городах региона.

- Причиной попадания воды во внутридомовой газопровод всегда становится самовольная замена газового нагревателя (колонки). Непрофессионалы, производя перемонтаж колонки, зачастую вместо ввода для газа подключают ввод для воды и наоборот, - объясняют в СВГК.

По данным специалистов, такое самоуправство может иметь очень неприятные последствия. Под давлением вода проникает в газовый стояк, счетчики, которые выходят из строя, в плиты. Газ перестает поступать в квартиры, затем вода проникает в наружный газопровод, где зимой могут образовываться ледяные пробки. Чтобы справиться с проблемой, нужен выезд аварийной бригады и восстановительные работы.

- Специалисты Средневолжской газовой компании сразу по поступлении сигнала локализуют ситуацию, отключая залитый участок от сети газоснабжения. Как только завершаются СВР по удалению воды, газоснабжение восстанавливается во всех квартирах. За исключением той, где были нарушены правила в части установки газовых приборов, - рассказали в компании.

В СВГК напоминают, что кажущаяся экономия может обернуться финансовыми потерями: это и оплата работ по отключению-подключению газа, по удалению воды из газопровода, возмещение ущерба соседям по подъезду за испорченное газовое оборудование, возмещение судебных расходов и компенсация морального вреда. Поэтому за заменой проточного газового водонагревателя нужно обращаться только в специализированную организацию, обслуживающую внутридомовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU