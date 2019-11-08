2019-11-08T17:17:09+03:00
Общество

Многокилометровые заторы: вечером в пятницу Самара встала в 9-балльных пробках

Дороги города на карте окрасились в красный цвет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Почти все дороги Самары сковали сеоьезные пробкиПочти все дороги Самары сковали сеоьезные пробки
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Вечером в пятницу, 8 ноября, многие жители Самары попали в свой излюбленный "аттракцион" - многокилометровые пробки. Судя по приложению Яндекс.Карты, город встал в 9-балльных заторах.

Движение парализовано на Московском шоссе, на Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, Гагарина, Тухачевского, Авроры, Революционной, Мориса Тореза, Южном шоссе, Советской Армии, Ново-Вокзальной и многих других улицах. Почти весь город на карте окрасился в красный цвет. Движение осложняют дождь и несколько ДТП.

Многие горожане, оставив надежду добраться до дома на автобусах, штурмуют трамваи. В итоге все составы идут переполненные. Автомобилисты коротают время в пробке игрой в города. Отметим, что синоптики прогнозировали сегодня вечером сильный дождь и мокрый снег, что также может осложнить движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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