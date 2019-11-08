2019-11-08T22:05:16+03:00
Общество

Выбрали единогласно: Дмитрий Азаров стал секретарем самарского отделения «Единой России»

Глава региона отметил, что теперь партийная работа будет строиться по-новому
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь у "руля" самарских единороссов будет стоять губернаторТеперь у "руля" самарских единороссов будет стоять губернаторФото: Twitter.com
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Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выбрали секретарем регионального отделения «Единой России». В пятницу, 8 ноября, его кандидатуру на эту должность одобрили в ходе конференции партии.

- Принятые сегодня кадровые решения не случайны. Я думаю, все понимают, что теперь мы должны строить по-новому и всю партийную работу. И спрос за реализацию партийных поручений, особенно с тех, кто работает в органах государственной власти и местного самоуправления, должен быть иным, - заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона был избран секретарем реготделения партии единогласно. Его кандидатуру по итогам тайного голосования поддержали 155 человек.

Отметим, что ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу губернаторов возглавить региональные отделения единороссов. По его словам, партийные структуры станут для глав регионов реальной опорой в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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