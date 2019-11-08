Игрока молодежки «Крыльев Советов» увезли в больницу после матча со «Спартаком»

СЕГОДНЯ 19:56 2019-11-08T19:56:04+03:00

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В пятницу, 8 ноября, в Москве прошел матч 16 тура молодежного Первенства U-19 между самарскими «Крыльями Советов» и «Спартаком». Несмотря на хороший старт, волжане не смогли обыграть столичный клуб. Они уступили со счетом 4:2.

Матч не обошелся без происшествий. Во втором тайме встречи получил травму полузащитник самарцев Александр Босов. Игрок «Спартака» Артем Горбулин, пытаясь принять мяч, слишком высоко задрал ногу и случайно ударил ею по голове футболиста «Крыльев». В итоге он рассек Александру Босову шипами лоб.

Артем Горбулин получил красную карточку и был удален с поля. Что касается самарского игрока, то он тоже не смог продолжить игру. Его пришлось заменить.

- Александра Босова увезли в больницу. Там нашего игрока обследовали, после чего медики отпустили его домой, - сообщила в твиттере пресс-служба «Крыльев Советов».

Как отмечают в клубе, сейчас Александр Босов вместе с остальным молодежным составом команды возвращается обратно в Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU