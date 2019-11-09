2019-11-09T14:29:04+03:00
Общество

Ушел 7 ноября и больше мы его не видели: в Кинельском районе ищут исчезнувшего мужчину

Последний раз его видели в районе поселка Горный
Анастасия МЫШКИНА
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Мужчина пропал 7 ноябряМужчина пропал 7 ноября
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В Кинельском районе родственники Анатолия Ивановича Волкова просят о помощи. Мужчина вышел из дома 7 ноября 2019 года и пропал, домой он не вернулся. Последний раз исчезнувшего человека видели в районе поселка Горный.

- Мы очень просим о помощи. Наш близкий человек был одет в темные штаны, черную дерматиновую куртку, на голове кепка. Просим сообщить любую информацию, если вы его видели, - просят родные.

Сейчас родственники связались с поисковым отрядом Лиза Алерт и надеются на помощь волонтеров. Они боятся, что мужчине где-то стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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