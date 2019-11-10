2019-11-10T09:15:45+03:00
Происшествия

В Самаре электричка переехала мужчину в наушниках

К сожалению, спасти пострадавшего не удалось
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия проводится проверкаПо факту происшествия проводится проверкаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Накануне вечером, 9 ноября, в Самаре произошла трагедия. В 18-17 в районе станции Козелковская на Куйбышевской железной дороге под колеса электрички попал мужчина. Впоследствии он скончался. Личность его пока не установлена.

- Неизвестный, которому на вид 30-35 лет, шел по путям по ходу движения электропоезда. Он был в наушниках и не услышал приближение состава. Машинист применил экстренное торможения, но наезда на человека избежать не удалось, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Пострадавшего погрузили в электричку, его пытались экстренно доставить в больницу, но не успели - в дороге он скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа транспортных полицейских. Также в обстоятельствах ЧП теперь разбираются и сотрудники СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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