Забыл, что поставили забор: в Самаре водитель "четырнадцатой" протаранил дорожное ограждение

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-10T11:25:27+03:00

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Накануне ночью в Самаре произошло весьма курьезное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 в районе пересечения улиц Вилоновской и Арцыбушевской врезался в железный забор.

- Водитель, давно не бравший свое авто, забыл, что выезд из двора перегорожен ограждением. Прибывшие на место происшествия полицейские оформили ДТП, - сообщают очевидцы случившегося в паблике "ДТП Самара".

Свидетели аварии добавляют, что водитель в момент аварии был трезв. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Сейчас проверку по факту дорожного инцидента проводят сотрудники полиции. В социальных сетях также появились фото с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU