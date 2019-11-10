2019-11-10T11:25:27+03:00
Происшествия

Забыл, что поставили забор: в Самаре водитель "четырнадцатой" протаранил дорожное ограждение

Очевидцы говорят, что мужчина был трезв
Михаил ГОРЮНОВ
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Очевидцы сделали фото с места аварии ФОТО: "ДТП Самара"Очевидцы сделали фото с места аварии ФОТО: "ДТП Самара"Фото: соцсети
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Накануне ночью в Самаре произошло весьма курьезное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 в районе пересечения улиц Вилоновской и Арцыбушевской врезался в железный забор.

- Водитель, давно не бравший свое авто, забыл, что выезд из двора перегорожен ограждением. Прибывшие на место происшествия полицейские оформили ДТП, - сообщают очевидцы случившегося в паблике "ДТП Самара".

Свидетели аварии добавляют, что водитель в момент аварии был трезв. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Сейчас проверку по факту дорожного инцидента проводят сотрудники полиции. В социальных сетях также появились фото с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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