В Сызрани обиженный автолюбитель сломал зеркало у маршрутки и попал на видео
В Сызрани попал на видео конфликт местного автолюбителя и водителя маршрутки. Ролик на днях появился на YouTube.
- Осеннее обострение у водителей в Сызрани. На остановке водитель сломал зеркало у маршрутки, - пишет автор ролика Павел Лузин.
Судья по кадрам, конфликт произошел еще 30 октября. Почти в пять часов вечера Павел ехал со стороны нижнего кольца района Монгора в направлении улицы Жуковского и заметил на обочине у остановки конфликт. Что не поделили мужчины непонятно, но автолюбитель подошел к микроавтобусу с водительской стороны и слома зеркало заднего вида. Местные жители предполагают, что они поругались из-за спорной ситуации на дороге.
Водитель сломал зеркало на маршрутке в Сызрани.
ИСТОЧНИК KP.RU