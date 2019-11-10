2019-11-10T21:43:16+03:00
Общество

В Сызрани обиженный автолюбитель сломал зеркало у маршрутки и попал на видео

Конфликт произошел рядом с остановкой
Михаил ГОРЮНОВ
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Конфликт произошел рядом с остановкойКонфликт произошел рядом с остановкойФото: принтскрин видео.
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В Сызрани попал на видео конфликт местного автолюбителя и водителя маршрутки. Ролик на днях появился на YouTube.

- Осеннее обострение у водителей в Сызрани. На остановке водитель сломал зеркало у маршрутки, - пишет автор ролика Павел Лузин.

Судья по кадрам, конфликт произошел еще 30 октября. Почти в пять часов вечера Павел ехал со стороны нижнего кольца района Монгора в направлении улицы Жуковского и заметил на обочине у остановки конфликт. Что не поделили мужчины непонятно, но автолюбитель подошел к микроавтобусу с водительской стороны и слома зеркало заднего вида. Местные жители предполагают, что они поругались из-за спорной ситуации на дороге.

Водитель сломал зеркало на маршрутке в Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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