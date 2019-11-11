2019-11-11T09:23:43+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самаре заработает IT-парк

Деловой центр строят на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр ИвановФото: Александр ИвановФото: Twitter.com
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В Самаре продолжается строительство IT-парка. Напомним, здание высотой в 13 этажей возводят на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской. В соцсетях местные жители начали переживать, что стройка встала, но чиновники заверили, что все идет по плану.

- Открытие IT-парка запланировано на июнь 2020 года, - сообщил в твиттере глава департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

Резидентами парка должны стать IT-компании. В здании планируется разместить лобби и конференц-зал. Рядом с бизнес-центром также должен появиться паркинг на 800 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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