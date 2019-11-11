2019-11-11T10:12:13+03:00
Происшествия

Катался пьяный с собакой: на трассе М-5 под Самарой водитель без прав вылетел на «встречку» и врезался в фуру

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Легковушке разворотило всю переднюю частьЛегковушке разворотило всю переднюю частьФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье, 10 ноября, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло «пьяное» ДТП. Там примерно в 19:30 на 1086 км 500 м дороги водитель на ВАЗ-21110 влетел в фуру Daimler-Benz.

- За рулем отечественного автомобиля находился 34-летний мужчина. Он, не имея водительских прав, двигался со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель легковушки, который на момент ДТП был пьян, получил серьезные травмы. Его госпитализировали в травматологическое отделение одной из ближайших больниц. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина катался пьяным вместе со своей собакой. Ее немного зажало на заднем сиденье. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались вызволить животное, но оно постоянно рычало и пыталось укусить спасителей. В итоге собаку вместе с машиной отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство станции метро «Самарская» оценили почти в 1 млрд рублей
В Самаре новый хоккейный центр спроектируют почти за 9 млн рублей
Экс-владелец «Спартака» считает, что судья сделал все, чтобы красно-белые обыграли «Крылья Советов»
В Самаре детский сад № 324 решили присоединить к детскому саду № 173
Желтый уровень опасности: туман продержится в Самарской области до конца дня
В Самаре выставили на продажу раритетный кабриолет FORD T 1922 года выпуска
Волейбольная «Нова» проиграла четвертый матч подряд в чемпионате России со счетом 0:3
В Самаре на улице Клинической водитель на Renault отправил в больницу пешехода
Форвардом «Крыльев Советов» Соболевым интересуются «Локомотив» и «Динамо»
В Самаре на набережной Волги установят 10-метровую искусственную ель
В Самаре на станции метро "Безымянка" женщина угодила под поезд и погибла