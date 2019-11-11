Катался пьяный с собакой: на трассе М-5 под Самарой водитель без прав вылетел на «встречку» и врезался в фуру

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-11T10:12:13+03:00

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Вечером в воскресенье, 10 ноября, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло «пьяное» ДТП. Там примерно в 19:30 на 1086 км 500 м дороги водитель на ВАЗ-21110 влетел в фуру Daimler-Benz.

- За рулем отечественного автомобиля находился 34-летний мужчина. Он, не имея водительских прав, двигался со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель легковушки, который на момент ДТП был пьян, получил серьезные травмы. Его госпитализировали в травматологическое отделение одной из ближайших больниц. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина катался пьяным вместе со своей собакой. Ее немного зажало на заднем сиденье. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались вызволить животное, но оно постоянно рычало и пыталось укусить спасителей. В итоге собаку вместе с машиной отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU