В Самаре на станции метро "Безымянка" женщина угодила под поезд и погибла

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-11T10:04:00+03:00

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Накануне днем, 10 ноября, в Самаре произошла трагедия. 65-летняя женщина угодила под колеса поезда на станции метро "Безымянка". Информацию о случившемся подтвердили в полиции.

- Метро не закрывали. Женщина спустилась на рельсы и пошла на встречу поезду. Ее достали из-под колес живой, но она скончалась в больнице, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители изъяли со станции видео запись. Сейчас она внимательно изучается. Также стражи порядка устанавливают и опрашивают очевидцев. По факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU