В Самаре на станции метро "Безымянка" женщина угодила под поезд и погибла
Накануне днем, 10 ноября, в Самаре произошла трагедия. 65-летняя женщина угодила под колеса поезда на станции метро "Безымянка". Информацию о случившемся подтвердили в полиции.
- Метро не закрывали. Женщина спустилась на рельсы и пошла на встречу поезду. Ее достали из-под колес живой, но она скончалась в больнице, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Правоохранители изъяли со станции видео запись. Сейчас она внимательно изучается. Также стражи порядка устанавливают и опрашивают очевидцев. По факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU