В Самаре на улице Клинической водитель на Renault отправил в больницу пешехода

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-11T10:41:48+03:00

Автомобилист не успел затормозить перед вышедшим на дорогу пешеходом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в минувшую субботу, 9 ноября, на улице Клинической. Там под колесами Renault Duster пострадал 51-летний пешеход.

- За рулем иномарки находился 43-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Верхне-Карьерной, напротив дома № 255 по улице Клинической сбил пешехода. Последний пересекал дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего мужчина получил серьезные травмы, с которыми его госпитализировали в одну из городских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU