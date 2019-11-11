2019-11-11T10:41:48+03:00
Происшествия

В Самаре на улице Клинической водитель на Renault отправил в больницу пешехода

Мужчина пересекал дорогу не по пешеходному переходу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист не успел затормозить перед вышедшим на дорогу пешеходомАвтомобилист не успел затормозить перед вышедшим на дорогу пешеходомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в минувшую субботу, 9 ноября, на улице Клинической. Там под колесами Renault Duster пострадал 51-летний пешеход.

- За рулем иномарки находился 43-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Верхне-Карьерной, напротив дома № 255 по улице Клинической сбил пешехода. Последний пересекал дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего мужчина получил серьезные травмы, с которыми его госпитализировали в одну из городских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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