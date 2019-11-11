2019-11-11T11:36:59+03:00
Общество

В Самаре детский сад № 324 решили присоединить к детскому саду № 173

Постановление о реорганизации опубликовала городская администрация
Анастасия ФИЛАТОВА
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После реорганизации дошкольное учреждение будет называться детский сад № 173После реорганизации дошкольное учреждение будет называться детский сад № 173Фото: Архив "КП"
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В Самаре решили реорганизовать два детских сада. Речь идет о МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 324», который находится на улице Мяги, и о МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 173», который расположен на улице Гагарина. Первое учреждение присоединят ко второму.

- Причиной реорганизации послужило ведение однородной деятельности двумя детскими садами в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности. Целью этого процесса является оптимизация расходов на содержание и совершенствование внутренней структуры учреждений, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

После реорганизации дошкольное учреждение будет называться МАДОУ «Детский сад № 173». К нему перейдут все права и обязанности детского сада № 324.

ИСТОЧНИК KP.RU

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