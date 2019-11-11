2019-11-11T12:24:20+03:00
Общество

Строительство станции метро «Самарская» оценили почти в 1 млрд рублей

Только на разработку проектной документации планируется потратить более 30 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строительство нового тоннеля метро потребует переукладки существующих инженерных сетейСтроительство нового тоннеля метро потребует переукладки существующих инженерных сетейФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для разработки проекта строительства метрополитена. Речь идет об участке от станции метро «Алабинская» до станции метро «Самарская». Подрядчику нужно будет разработать документы для подготовки территории к строительству и благоустройству. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Строительная длина до станции «Самарская» составит 1,068 км. Закрытым способом работы будут вестить на участке в 0,074 км, открытым способом — 0,994 км. Подрядчику нужно будет предусмотреть переустройство газопровода, водопроводных сетей и теплосетей, а также благоустройство прилегающей территории: укладка тротуарной плитки, озеленение, уличное освещение, скамьи, урны, - говорится в техзадании.

Победителя аукциона определят 12 декабря. За разработку проекта ему обещают заплатить 30, 3 млн рублей из областного бюджета. Выполнить все работы подрядная организация должна в течение 8 месяцев с момента подписания контракта. Что касается самого строительства станции метро «Самарская» с полуперегоном, то оно сейчас оценивается в 979,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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