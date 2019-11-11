В Самаре на площади Куйбышева установят 25-метровую новогоднюю елку с медиагирляндами

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-11T12:48:23+03:00

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В Самаре начали искать подрядчика для установки главной елки города. По традиции ее установят на площади имени В.В. Куйбышева. Как и в прошлые годы зеленую красавицу будет окружать «хоровод» из «деревьев» меньшего размера. Всего искусственных елок на площади будет семь.

- Высота главной ели составит 25 метров. Ее украсят управляемыми медиагирляндами на 13974 пиксельных шаров, - говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Еще две елки будут высотой 11 метров, четыре — высотой 7 метров. На них тоже повесят управляемые медиагирлянды, но светящихся шаров на них будет меньше. Выбрать подрядчика должны 20 ноября. Из городского бюджета на монтаж елок и гирлянд планируют выделить 1,25 млн рублей. Выполнить работы подрядчик должен с 2 по 12 декабря. Также ему предстоит взять на себя обслуживание всего оборудования. За работой иллюминации победителю аукциона нужно будет следить до 14 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU