2019-11-11T12:59:36+03:00
Общество

В Самарской области ищут пропавшую пенсионерку в очках с большими родинками на лице

Женщину последний раз видели около собственного дома 6 ноября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские просят помочь в поиске пропавшей пенсионеркиПолицейские просят помочь в поиске пропавшей пенсионеркиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские разыскивают 64-летнюю жительницу села Челно-Вершины Людмилу Давидюк. Последний раз ее видели 6 ноября. В тот день она примерно в 17:00 вышла из дома на улице Центральной, 30 и до сих пор не вернулась.

- При себе у женщины есть сотовый телефон, но на данный момент он отключен. Документов при себе у нее нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы пенсионерки: на вид 60-65 лет, среднего роста, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза, на лице есть три большие родинки с левой стороны возле рта и одна большая родинка над правой бровью. Была одета в красную куртку, черные брюки. На голове у нее бордовая шапка, обута в черные зимние сапоги. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8 (84651) 228-02 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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