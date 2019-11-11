Подложил «мину»: в Сызрани забывчивый таксист устроил переполох возле автосервиса

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-11T14:21:04+03:00

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В понедельник, 11 ноября, к зданию автосервиса на улице Губкина, 3 в Сызрани стянулись все оперативные структуры города. Переполох вызвала сумка, в которой находилась якобы противотанковая мина.

- Сумку обследовал кинолог с собакой. Внутри была найдена учебная дымовая шашка. Ее изъяли сотрудники Росгвардии для дальнейшей утилизации, - сообщили в пресс-службе мэрии Сызрани.

Как отмечают в городской администрации, никакой опасности находка не представляла. По предварительным данным, сумку возле автосервиса забыл таксист.

ИСТОЧНИК KP.RU