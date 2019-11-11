2019-11-11T14:54:44+03:00
Происшествия

В Самаре водитель на Mercedes вылетел с дороги на газон и протаранил столб

К счастью, никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 11 ноября, в Самаре в районе пересечения улиц Больничной и Первомайской произошло ДТП. Там водитель на Mercedes влетел в бетонный столб. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Водитель иномарки, видимо, не справился с управлением и вылетел с дороги на газон. После этого он протаранил опору, - рассказали свидетели происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария обошлась без пострадавших. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеист Денис Гурьянов: «Хотел бы увидеть игру «Далласа» в Тольятти»
Кастинг в массовку фильма «Гоголь 2» в Самаре оказался фейком
Бывшая пресс-атташе «Волги» Светлана Щепеткова займется развитием футбола в Сызрани
Подложил «мину»: в Сызрани забывчивый таксист устроил переполох возле автосервиса
Самарцы смогут увидеть новый фильм «Ангелы Чарли» в «Мягком кинотеатре» раньше премьеры
В Самаре на городском кладбище рядом с воинским мемориалом больше не будут хоронить «уважаемых» людей
В Самарской области ВАЗ-2114 при объезде ремонтируемого моста влетел во встречную фуру: пострадала женщина
Для кошек и собак: в Самаре в третий раз пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных»
В Самарской области ищут пропавшую пенсионерку в очках с большими родинками на лице
В Самаре на площади Куйбышева установят 25-метровую новогоднюю елку с медиагирляндами
Строительство станции метро «Самарская» оценили почти в 1 млрд рублей
В Самаре новый хоккейный центр спроектируют почти за 9 млн рублей
Экс-владелец «Спартака» считает, что судья сделал все, чтобы красно-белые обыграли «Крылья Советов»
В Самаре детский сад № 324 решили присоединить к детскому саду № 173
Желтый уровень опасности: туман продержится в Самарской области до конца дня
В Самаре выставили на продажу раритетный кабриолет FORD T 1922 года выпуска
Волейбольная «Нова» проиграла четвертый матч подряд в чемпионате России со счетом 0:3
В Самаре на улице Клинической водитель на Renault отправил в больницу пешехода
Форвардом «Крыльев Советов» Соболевым интересуются «Локомотив» и «Динамо»
В Самаре на набережной Волги установят 10-метровую искусственную ель
В Самаре на станции метро "Безымянка" женщина угодила под поезд и погибла