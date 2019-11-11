В Самаре водитель на Mercedes вылетел с дороги на газон и протаранил столб
К счастью, никто не пострадал
Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:
Утром в понедельник, 11 ноября, в Самаре в районе пересечения улиц Больничной и Первомайской произошло ДТП. Там водитель на Mercedes влетел в бетонный столб. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Водитель иномарки, видимо, не справился с управлением и вылетел с дороги на газон. После этого он протаранил опору, - рассказали свидетели происшествия.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария обошлась без пострадавших. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU