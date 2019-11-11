Самарская область получит почти 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог
Самарская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог. Правительство РФ направит региону 1,782 млрд рублей. Большую часть суммы направят на начало второго этапа строительства Фрунзенского моста.
- 1 млрд рублей пойдет на Фрунзенский мост. Проектом второго этапа предусмотрено строительство магистральной трассы от улицы Шоссейной до границы Самары протяженностью 7,8 км. Дорога будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, на региональную трассу «Самара — Волгоград» и обеспечит транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Еще 500 млн рублей направят на продолжение реконструкции дороги «Тольятти — Ягодное». К 2021 году ее расширят до четырех полос и сделают там две транспортные развязки. 250 млн рублей потратят на реконструкцию моста через реку Сок в Красноярском районе, в рамках которой будет построен еще один мост протяженностью 2 км. Оставшиеся 32 млн рублей предусмотрены на реконструкцию и капитальный ремонт трех аварийных мостов в Богатовском районе и Кинель-Черкасском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU