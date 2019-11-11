Полицейских из Тольятти заподозрили в сфабрикованном деле о наркотиках
Впрочем, это уже бывшие правоохранители
Виноваты ли "опера" - разберется судФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрит уголовное дело двоих бывших оперуполномоченных местного УМВД, которых заподозрили в фальсификации доказательств. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
По данным следствия, в августе прошлого года двое оперативников сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности о производстве и хранении дезоморфина.
Бывшим полицейским предъявлены обвинения по статьям «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Превышение должностных полномочий».
ИСТОЧНИК KP.RU