Полицейских из Тольятти заподозрили в сфабрикованном деле о наркотиках

СЕГОДНЯ 20:46 2019-11-11T20:46:42+03:00

Впрочем, это уже бывшие правоохранители

Изменить размер текста: A A

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрит уголовное дело двоих бывших оперуполномоченных местного УМВД, которых заподозрили в фальсификации доказательств. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По данным следствия, в августе прошлого года двое оперативников сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности о производстве и хранении дезоморфина.

Бывшим полицейским предъявлены обвинения по статьям «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Превышение должностных полномочий».

ИСТОЧНИК KP.RU