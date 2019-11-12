В Самаре водитель на «Гранте» сбил шедшего по краю дороги подростка
Вечером в понедельник, 11 ноября, в Самаре на улице Новосельской произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Примерно в 19:55 там под колеса автомобиля «Лада Гранта» угодил 15-летний парень.
- 22-летний автомобилист, двигаясь со стороны улицы Продольной в направлении улицы Никольской, в районе дома № 15В по улице Новосельской сбил подростка в темной одежде, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего парень получил травму головы. Его на машине скорой помощи доставили в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU